Senden

vor 48 Min.

Senden plant ein neues Gewerbegebiet

Neben der Feuerwehr soll ein neues Gewerbegebiet in Senden entwickelt werden.

Plus Mehr Platz für Betriebe: Die Stadt Senden will an der B28 ein Gewerbegebiet schaffen, das Flächen für mehrere Firmen bietet. Der Entwurf ist beschlossen.

Von Carolin Lindner Artikel anhören Shape

Immer mehr ortsansässige Gewerbebetriebe wollen sich in Senden vergrößern oder ihren Firmensitz verlegen. Doch bislang gibt es nach Auskunft der Stadtverwaltung kaum Flächen, um die Anfragen alle positiv beantworten zu können. Wegen der hohen Nachfrage soll ein neues Gewerbegebiet aufgebaut werden, dazu ist der Bauausschuss den ersten Schritt gegangen. Das Gebiet befindet sich neben der Sendener Feuerwehr - ursprünglich wollte dort einmal Mayser bauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen