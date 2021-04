Alles klar erst in der Nachspielzeit

Ulm gewinnt, macht aber in der Tabelle keinen Boden gut

Ein Ergebnis von 4:1 – das klingt nach einer klaren und einseitigen Angelegenheit. Aber so lief das Spiel der Regionalliga Südwest zwischen dem SSV Ulm 1846 Fußball und Hoffenheim II nicht. Der Ulmer Trainer Holger Bachthaler sprach zwar von einem verdienten Sieg seiner Mannschaft, aber er sagte auch: „Er fällt vielleicht um ein oder zwei Tore zu hoch aus.“ Mann des Tages bei den Spatzen war Robin Heußer mit einem Tor, einer Vorlage und einer Rettungstat auf der Linie.

Der 22 Jahre alte und nur 1,69 Meter große Heußer besorgte nach 23 Minuten zunächst die Führung für seine Mannschaft: Zunächst ließ er einen Gegenspieler aussteigen und versenkte dann den Ball unhaltbar unten links. In der Folge kontrollierten die Ulmer meist die Partie, vergaben aber ihre Chancen und somit fiel kurz vor der Halbzeit der Ausgleich. Der Hoffenheimer Bundesligaspieler Maximilian Beier traf den Pfosten, sein Mannschaftskamerad Semih Sahin staubte ab.

Aber die Ulmer blieben zunächst klar am Drücker und auch an der erneuten Führung war Heußer beteiligt, der den Ball nach einer Ecke zu Nicolas Jann brachte, der ihn nur noch über die Linie drücken musste. Burak Coban hätte das Ergebnis ausbauen können, aber er vergab aus spitzem Winkel. Doch obwohl bei den Gästen eine Viertelstunde vor Spielende Quincy Butler nach einem (zu) harten Einsteigen gegen Marcel Schmidts mit der Ampelkarte vom Platz geschickt wurde, probierten es die Hoffenheimer noch einmal. In Unterzahl zwangen sie Heußer zu seiner dritten Großtat an diesem Tag, diesmal klärte der Ulmer Torschütze nach einer Ecke auf der Linie. Nachdem Emilian Lässig kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit aus fünf Metern drüber geschossen und damit die letzte Chance der Bundesliga-Reserve vergeben hatte, machten Marcel Schmidts und Adrian Beck mit zwei Kontertoren in der Nachspielzeit dann aber endgültig den Sack zu für die Ulmer.

Die haben durch diesen Erfolg allerdings keinen Boden auf die Tabellenspitze gut gemacht. Nach dem 1:0-Sieg von Freiburg II im Spitzenspiel gegen Steinbach am Sonntag liegen die Spatzen weiter acht Punkte hinter der Bundesliga-Reserve aus dem Breisgau. Die Offenbacher Kickers bleiben durch das 2:0 in Gießen zwei Zähler vor dem Tabellendritten aus Ulm. (pim)

SSV Ulm 1846 Fußball: Heimann – Schmidts, Geyer, Reichert, Heilig – Sapina, Rochelt (69. Beck), Coban (80. Gashi) Heußer, Jann – Rühle (80. Gabriele).