Finalzeit steht fest

Im Livestream wird verkündet, wann die Spatzen um den WFV-Pokal spielen

In einem eigens organisierten Livestream der ARD wurden am Dienstag die Anstoßzeiten der Landespokal-Endspiele im Rahmen des „Finaltags der Amateure“ bekannt gegeben. Der SSV Ulm 1846 Fußball spielt um 14.15 Uhr gegen den TSV Essingen.

Eigentlich ist der „Finaltag der Amateure“ ein Etikettenschwindel. An diesem Tag, dieses Mal ist er am Samstag, 25. Mai, finden vor dem DFB-Pokalfinale die Endspiele der Fußball-Landespokale statt. Ein Etikettenschwindel ist es deshalb, weil auch Regionalliga- oder gar Drittliga-Teams antreten, die nur noch wenig mit Amateuren gemein haben. Zu drei Zeiten werden die Partien an diesem Tag angestoßen, die ARD überträgt alles in einer großen Konferenz im Fernsehen. Und weil die Spatzen das Finale des WFV-Pokals als Titelverteidiger erreicht haben, dürfen auch sie sich wieder über die mediale Aufmerksamkeit freuen.

Dass der Gegner TSV Essingen heißt, ist schon länger klar, zu welchem Zeitpunkt die Spatzen antreten werden, allerdings nicht. Im Livestream der ARD gaben der Journalist Steffen Simon, sowie Dirk Brennecke, Geschäftsführer des Verbands Mittelrhein und Organisator des „Finaltags der Amateure“ sowie Alfred Vianden, Präsident des mittelrheinischen Verbands, die Anstoßzeiten bekannt. Um 10.30 Uhr, um 14.15 Uhr und um 16.15 Uhr gehen die Mannschaften an den Start. Anders als bei anderen Partien wird es vom Ulmer Spiel aber keine Einzelübertragung geben. (gioe)

Karten für das Finale in Stuttgart gibt es ab Donnerstag auf der Internetseite www.easyticket.de.

