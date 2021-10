Darum droht Ataspor Neu-Ulm der Rauswurf aus dem Fußball-Verband

Plus Ataspor Neu-Ulm ist immer wieder durch Urteile und Sperren aufgefallen. Jetzt steht der Vorwurf einer erneuten Schummelei im Raum. Der Verband hat genug.

Immer wieder Urteile und Sperren – Ataspor Neu-Ulm ist seit einigen Jahren so etwas wie die Skandalnudel des Fußball-Bezirks. Jetzt hat der Verein mit einer erneuten Schummelei den Bogen überspannt. Der Verband packt nun seine schärfste Waffe aus.