Der FV Illertissen klettert in der Regionalliga weiter nach oben

Plus Der FV Illertissen ist in der Regionalliga Bayern derzeit nicht zu bremsen. Auch im Heimspiel gegen den VfB Eichstätt setzten sich die Kicker mit 3:1 durch.

Der FV Illertissen ist in der Regionalliga Bayern die Mannschaft der Stunde. Das 3:1 (1:0) gegen den VfB Eichstätt war der fünfte Sieg aus den vergangenen sechs Spielen, 16 Punkte sprangen dabei heraus. Bevor es am Dienstag (19 Uhr) im Viertelfinale des bayerischen Totopokals zum Spitzenduell mit Tabellenführer SpVgg Bayreuth kommt, musste aber zunächst ein hartes Stück Arbeit gegen tief stehende Eichstätter erledigt werden.