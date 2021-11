So läuft es für den Babenhauser Alexander Hack mit dem FSV Mainz 05

Trotz der Erfolgswelle beim Bundesligisten FSV Mainz 05 will der Profi aus Babenhausen nicht abheben. Am Sonntag kommt der 1. FC Köln

„Natürlich ist träumen legitim“, sagt Alexander Hack. Mit 17 Punkten aus elf Spielen, Rang sieben und Kontakt zu den internationalen Plätzen, da könnte man in der Fußball-Bundesliga schon mal nach Höherem streben. Doch der 29-jährige Profi aus Babenhausen bremst sogleich die Erwartungen. „Wir bleiben definitiv auf dem Boden und heben nicht ab.“ Schließlich wisse man, wo man herkommt. Das Ziel seines Teams ist nicht Europa, sondern „eine ruhige Saison spielen.“

Drama hatten die Rheinhessen in den vergangenen Jahren reichlich. Regelmäßig steckten die 05er tief im Abstiegskampf. Im Vorjahr sah es ganz düster aus. Nach katastrophaler Hinrunde im Vorjahr mit lediglich sieben Punkten sah Mainz wie der sichere Absteiger aus. Es folgte eine fulminante Rückrunde mit einer nie dagewesenen Aufholjagd, die zum Klassenerhalt reichte.

Die Stimmung in Mainz ist gut

Selbstredend, dass die Laune am Mainzer Bruchweg im Vergleich zum November des Vorjahres bestens ist. „Wir müssen ja zwangsläufig bessere Stimmung haben“, sagt Hack. Nahm doch das Team von Trainer Bo Svensson die starke Form nahtlos mit in die neue Spielzeit. Was auch an den klugen Transfers, die Mainz im Sommer getätigt hat, liegt. Hack: „Jeder Neuzugang hat sich bestens eingefügt. Für einen Verein wie Mainz ist es wichtig, charakterstarke Spieler zu haben.“

Mit seinen acht Einsätzen ist der großgewachsene Innenverteidiger fester Bestandteil der zweitbesten Defensive der Liga. Dass es nicht mehr absolvierte Spiele wurden, lag an einer Corona-Infektion, die ihn zu einer 14-tägigen Pause zwang. Der zweifachgeimpfte Hack hatte „zwei, drei Tage Symptome, danach ging es mir wieder relativ gut“. Anschließend musste er sich zuhause auf dem Ergometer fit halten. Wie wichtig er mittlerweile für das Team ist, belegt auch, dass zwei der bisher vier Saisonniederlagen in seine Abwesenheit fielen.

Jetzt geht es gegen den Karnevalsrivalen 1. FC Köln

Nun warten auf die starke Mainzer Defensive mit Köln und Stuttgart zwei Gegner, die in der Tabelle hinter den Rheinhessen stehen. Auf die leichte Schulter nimmt man die anstehenden Partien aber nicht. Den 1. FC Köln, ebenfalls eine der positiven Überraschungen der noch jungen Spielzeit, der sich am Sonntag (17.30 Uhr) in der Mainzer Arena die Ehre gibt, beschreibt Hack als „eine relativ aggressive Mannschaft, aber durchaus anfällig in der Defensive. Wenn wir unser Spiel auf dem Platz bekommen, bin ich überzeugt, dass wir punkten werden.“

Lesen Sie dazu auch

Helfen sollen dabei auch die Fans, die zuletzt stets für ein Tollhaus und Gänsehautatmosphäre sorgten. Hack ist begeistert: „Es ist schon vollkommen anders, vor Zuschauern zu spielen. Nicht zu vergleichen mit dem Vorjahr, als wir fast die ganze Saison ohne Fans waren.“ Und wenn die Euphorie vom Feld auf die Ränge und zurück schwappt, dann ist vieles möglich. Auch Träume von größeren Aufgaben...