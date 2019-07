vor 23 Min.

Im heimischen Stadion soll die Revanche gelingen

Antonia Kinzel startet sicher bei der deutschen Jugendmeisterschaft. Die größte Medaillenhoffnung ist angeschlagen

Von Christian Hummel und Pit Meier

Es wird wohl ein in jeder Hinsicht heißes Wochenende: Auf die mehr als 200 Kampfrichter und Helfer im Ulmer Donaustadion warten bei den deutschen Jugendmeisterschaften der Leichtathleten von Freitag bis Sonntag nicht nur tropische Temperaturen, sondern auch knapp 1600 Einzelstarts und 160 Staffeln. Los geht es am Freitag um 10.30 Uhr mit den Entscheidungen im Bahngehen. Nach zwei zehnstündigen Veranstaltungstagen und dem „nur“ fünfstündigen Abschlusstag schließen die 100-Meter-Staffeln am Sonntag um 14.55 Uhr den Veranstaltungsreigen. Eine große Herausforderung, die das Team rund um den Ulmer Abteilungsleiter Wolfgang Beck nach nur einem Jahr Pause jetzt schon zum insgesamt vierten in Angriff nimmt.

Für viele der Athletinnen und Athleten der beiden Altersklassen U20 und U18 sind die Meisterschaften der Saisonhöhepunkt. Für einige, die für die internationalen Höhepunkte nicht nominiert wurden, die Möglichkeit zur Revanche. Und für manche Mitglieder der U20-Nationalmannschaft, die am vergangenen Wochenende bei den Europameisterschaften in Schweden nicht wie erhofft brillieren konnten, auch die Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Zu dieser Gruppe gehört auch Lokalmatadorin Antonia Kinzel vom SSV Ulm 1846. Im Diskuswerfen blieb ihr in Boras der Einzug ins Finale um neun Zentimeter versagt. Jetzt soll im Donaustadion (Samstag 10 Uhr) die Revanche gelingen, zumal es ausgerechnet Dauerkonkurrentin Sandy Uhlig war, die ihr in Schweden den letzten Finalplatz wegschnappte. Auch im Kugelstoßen (Sonntag 13 Uhr) geht die 19-jährige Ulmerin mit ihrer Saisonbestleistung von knapp 15 Metern als Medaillenkandidatin ins Rennen.

Unglücklich waren in Schweden auch die Auftritte von Svenja Pfetsch vom SC Vöhringen. Über 200 Meter erwischte die 17-Jährige einen der Vorläufe mit ordentlich Gegenwind, sie kam nicht annähernd an ihre Saisonbestleistung von 23,82 Sekunden heran und verpasste als Letzte klar das eigentlich angepeilte Halbfinale. Mit der Staffel schaffte sie zwar den Finaleinzug, war aber wegen einer Verletzung des linken Oberschenkels beim Lauf zur Bronzemedaille nicht dabei. Wenn sie sich rechtzeitig erholt, ist sie über die 100 Meter (Freitag 19.25 Uhr) und vor allem über die 200 Meter (Samstag 19 Uhr) eine Medaillenkandidatin. Über die längere Sprintdistanz führt die SCV-Läuferin die Meldeliste der Altersklasse U20 an. Unmittelbar nach der Europameisterschaft hatte ihr Trainer Eugen Buchmüller einen Start im Donaustadion noch so gut wie ausgeschlossen. Er ist nach wie vor skeptisch, eine endgültige Entscheidung wird aber erst Ende der Woche fallen.

Für die weiteren Starterinnen aus der Region wäre der Sprung unter die Top-Acht schon eine Sensation. Jule Tiltscher (SSV Ulm 1846) könnte das an einem Sahnetag über 100 Meter Hürden der U20 (Samstag 14.40 Uhr) schaffen. Ebenso Kugelstoßerin Annika Schepers (SG Dettingen/Freitag 17 Uhr) oder Speerwerferin Franca Arnold (SSV Ulm 1846/Samstag 16.30 Uhr) bei der U18. Für die beiden Ulmer Sprintstaffeln ist ein Platz im B-Finale das Ziel. Für die Hürdensprinterinnen Kathrin Baur, Anne Kotzan (beide U20), Marie Jung, Kim Gaupp (beide U18) und den einzigen männlichen Starter Janis Kaatz (U18), geht es darum, sich in den starken Feldern zu behaupten und Saisonbestzeit abzuliefern.

Bei den in diesem Rahmen ausgetragenen deutschen Meisterschaften in den Langstaffeln wollen der Weißenhorner Fabian Konrad, Aimen Haboubi und Korbinian Völkl vom SSV Ulm 1846 über drei Mal 1000 Meter (Sonntag 14 Uhr) ihren eigenen Kreisrekord verbessern, der vor zwei Jahren an derselben Stelle aufgestellt wurde.

Gleiches gilt auch für die Ulmer 800-Meter-Staffel der Frauen um die zuletzt extrem formstarke Lena Humburger, die zusammen mit Tanja Maier und Miriam Thies wieder deutlich unter die sieben Minuten kommen will.

Themen Folgen