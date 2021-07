Landesliga: Aderlass bei Illertissen II

SV Egg startet mit einem Derby

Von Samstag an rollt der Ball auch wieder in der bayrischen Fußball-Landesliga. Hinter den beiden Mannschaften aus Egg und vom FV Illertissen II liegen dann schweißtreibende Wochen der Vorbereitung. Froh über den Saisonstart ist man zwar in beiden Vereinen, die Ausgangslagen könnten allerdings kaum unterschiedlicher sein.

Markus Schaich, der Illertisser Trainer spricht von einem „kapitalen Aderlass“ bei seiner Mannschaft. Die Landesliga wird beim FVI auch als Sprungbrett in die Regionalliga gesehen, die Talente sollen an anspruchsvollere Aufgaben herangeführt werden. Diesmal ist die Aufgabe für Schaich besonders herausfordernd. Gleich zwölf Spieler in seinem Kader kommen aus dem U19-Jugendbereich und müssen sich erst an die Gegebenheiten im Herrenfußball gewöhnen. Obendrein hat mit Dominik Trautmann nicht nur der Torjäger, sondern auch der zentrale Führungsspieler den Verein verlassen. Seine Rolle soll nun Markus Smarzoch als spielender Co-Trainer einnehmen. Allerdings ist der 31-Routinier ein Defensivspezialist. Schaich freut sich dennoch, dass er auf ihn bauen kann: „Es ist dringend notwendig, so einen Spieler zu haben.“ Die Frage nach dem Saisonziel beantwortet er vorsichtig: „Ein einstelliger Tabellenplatz wäre gigantisch.“ Schaich räumt jedoch ein, dass diesmal der Klassenerhalt ein Thema werden könnte. Zum Start am Samstag (15 Uhr) bekommt der Illertisser Talentschuppen gleich einen Meisterschaftsaspiranten vorgesetzt. Schaich und seine Jungs gastieren beim VfR Neuburg an der Donau.

Im Gegensatz zu den Illertissern vermeldet der SV Egg nur ganz dezente personelle Veränderungen. Weil Torhüter Christoph Schäffler kürzertreten will, wurde Lukas Trum vom TSV Kottern zurück an die Günz gelotst. Christian Jehle ist nach langer Verletzungspause wieder an Bord, dazu kommen mit Moritz Heinle und Moritz Herold zwei junge Perspektivspieler. Anfangs verlief die Vorbereitung auf die bevorstehende Spielzeit noch etwas holprig. „Da hat man die lange Coronapause deutlich gemerkt“, berichtet Trainer Christian Möller. Erst ab Trainingswoche vier sei der nötige Zug drin gewesen. Aufgrund der dann erreichten und durchaus beachtlichen Ergebnisse ist er guten Mutes mit Blick auf die künftigen Aufgaben. Zum ersten Spiel im Ichenhauser Hindenburgpark am Samstag (17 Uhr) stellt Möller den Derbycharakter heraus, den die Duelle mit dem SCI immer haben. „Das ist ein Fifty-fifty-Spiel, die Tagesform wird entscheiden.“

Am kommenden Mittwoch geht es in der bayrischen Landesliga dann gleich wieder zur Sache. Dann hat der FV Illertissen II die Ichenhauser zu Gast und Egg empfängt den 1. FC Sonthofen. (jürs)