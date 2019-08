vor 40 Min.

Lob vom Trainer

Ulm freut sich über 5:1

Vier Stunden dauert eine Busfahrt von Ulm nach Homburg ins Saarland. Zurück dauert es logischerweise genau so lange. Aber für Holger Bachthaler, Trainer des SSV Ulm 1846 Fußball hat sie sich am Mittwochabend wesentlich besser angefühlt als die Hinfahrt. Mit 5:1 gewann seine Mannschaft beim FC Homburg (wir berichteten). Bachthaler war also rundum zufrieden. „Nach einem 5:1 kann man nur positiv über eine Mannschaft sprechen“, sagte er auf der Pressekonferenz nach dem Regionalliga-Spiel.

Dabei hatten sich schon früh im Spiel wieder negative Gedanken eingeschlichen. Nach zwei Pfostenschüssen durch Felix Higl direkt hintereinander hatte Ulms Trainer schon Bedenken, dass „wir das Quäntchen wieder nicht auf unserer Seite hatten.“ Zuletzt spielte seine Mannschaft zwar gut, doch der Ball wollte zu oft nicht ins gegnerische Tor. Gegen Homburg lief es wesentlich besser. „Wir haben über 90 Minuten richtig gut gegen den Ball gearbeitet.“ Ein großes Lob richtete Bachthaler an sein Team.

Am kommenden Samstag (14 Uhr) treten die Spatzen beim FSV Frankfurt an, der den Ulmern in der Tabelle im Nacken sitzt. So angenehm wie die Rückfahrt aus Homburg könnte die Fahrt nach Hessen also nicht werden. (gioe)

