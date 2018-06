vor 36 Min.

Schon morgenbeginntdie Relegation Lokalsport

Aufheim/Holzschwang

Der TSV Senden hat sein Meisterstück in der Kreisliga B Iller zwar schon vor einer Woche gemacht, aber die Mannschaft ist noch lange nicht satt. Am letzten Spieltag fertigten die Sendener den TSV Buch II mit 6:1 ab.

Bereits am morgigen Dienstag geht es im Fußball-Bezirk mit dem ersten Spiel der Bezirksliga-Relegation los. Eine Übersicht aller Relegationsspiele:

Türkspor Neu-Ulm trifft am kommenden Mittwoch, 13. Juni (18 Uhr) auf dem Platz des VfL Ulm in Böfingen auf Waldhausen. Für den Aufstieg in die Landesliga sind zwei weitere Siege nötig.

Erster Akt am morgigen Dienstag, 12. Juni (18 Uhr) zwischen dem Alb-Vize TSV Blaubeuren und dem Iller-Zweiten SGM Aufheim/Holzschwang. Der Sieger trifft am kommenden Samstag auf die TSG Söflingen, der Sieger dieses Spiel wiederum am 22. Juni auf den SV Asselfingen.

Am kommenden Donnerstag, 14. Juni (18 Uhr) spielt zunächst Jungingen II in Scharenstetten gegen Ballendorf. Der Sieger trifft am 19. Juni auf Albeck.

Der TSV Einingen und der RSV Ermingen treffen am kommenden Freitag, 15. Juni (18 Uhr) auf dem Platz des SV Eggingen aufeinander.

Der FV Weißenhorn spielt am kommenden Sonntag, 17. Juni (13.30 Uhr) gegen den SV Jedesheim. Schauplatz ist das Sportgelände des FV Bellenberg. (uns/vowi)

