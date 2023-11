Auch im Derby gegen Jungingen steht beim FV Bellenberg hinten die Null

Plus Die Fußballerinnen des FV Bellenberg gewinnen das Verbandsliga-Derby gegen den SV Jungingen mit 1:0. Die Defensive ist bislang die große Stärke des Teams.

Ein Blick auf das Torverhältnis macht schnell deutlich, wo die Stärken der Fußballerinnen des FV Bellenberg in dieser Saison liegen. Sie haben in bislang acht Spielen erst sieben Gegentore kassiert – und auch im Verbandsliga-Derby gegen den SV Jungingen stand hinten die Null. Trainer Alfredo Fant lobte nach der Partie die taktische Disziplin.

Auf beiden Seiten prägten die Defensivreihen das Spiel. Den ersten Torschuss gab Bellenbergs Lisa Hartmann nach neun Minuten ab, er war aber zu unplatziert. Auf ähnliche Art und Weise wurden in der Folgezeit auch von den Gästen Chancen vergeben. Erst ging ein Freistoß aus aussichtsreicher Position vorbei (20.), dann hatte Martha Püschel nach schöner Einzelleistung eigentlich viel Zeit und Platz, das Visier richtig einzustellen, traf das Tor aber auch nicht (26.). Herzerwärmend war bei eisiger Kälte wenigstens die Leidenschaft, mit der die Kontrahentinnen aus dem Fußballbezirk dieses prestigeträchtige Derby führten.