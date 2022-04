0:4-Pleite in Augsburg: Beim FV Illertissen schwinden langsam die Kräfte

Plus Der FV Illertissen hat in der Regionalliga Bayern derzeit ein Mammutprogramm zu bewältigen, das hinterlässt Spuren. Bei der zweiten Mannschaft des FC Augsburg verliert der FVI deutlich mit 0:4.

Das Mammutprogramm, das der FV Illertissen derzeit bewältigen muss, hat am Samstag deutliche Spuren hinterlassen. Bei den Jungprofis des FC Augsburg gab es eine deutliche 0:4-Schlappe. Danach hatte es nach der ersten Halbzeit keineswegs ausgesehen, denn die Illertisser hatten die Partie einige Zeit gut im Griff, erspielten sich gute Möglichkeiten. Dabei trat jedoch das derzeitige Manko erneut zutage: eine mangelhafte Chancenverwertung.