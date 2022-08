Diese Fußball-Rentner aus der Region sahnen richtig ab

Lokal Sie sind alle über 60 Jahre alt, können aber immer noch richtig gut kicken. Mit ihrer „Oberschwaben-Auswahl“ sammeln die Männer Titel um Titel.

Was machen ältere Herren über 60, die einst aktiv Fußball gespielt haben, schon lange voll im Leben stehen und sicher viel Arbeit, viele Interessen, Familie und oft wenig Freizeit haben? Klar, Fußball spielen. Nicht alle machen dies, wenn sie mal aufs Rentenalter zugehen oder dieses schon erreicht haben. Aber ein paar Fußballbegeisterte aus dem Großraum Illertissen. Insgesamt acht Männer haben sich vor einiger Zeit zusammengetan, eine Mannschaft gegründet, sie „Ü60-Oberschwabenauswahl“ genannt und als solche beim Verband gemeldet. Gewonnen hat das Team schon oft, unter anderem ist es bereits zweimal württembergischer Hallenmeister geworden und vor ein paar Wochen haben die Senioren auch den württembergischen Titel im Freien geholt. Auf dem Kleinfeld natürlich, denn erstens braucht man da nicht so viele Spieler und zweitens sind es zwar gestandene Männer, aber eben keine Jünglinge mehr.