FV Illertissen erwischt in Aschaffenburg einen gebrauchten Tag

Plus Niederlage, Elfmeter, Platzverweis: Für den FV Illertissen läuft es zum Auftakt der Rückrunde in der Regionalliga Bayern ganz und gar nicht nach Plan.

Nach fünf erfolgreichen Spielen hat es den FV Illertissen wieder erwischt: Bei Viktoria Aschaffenburg gab es zum Auftakt der Rückrunde in der Regionalliga Bayern eine 0:3-Niederlage. Beim FVI sprachen sie später von einem „gebrauchten Tag“.