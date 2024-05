Fußball

vor 21 Min.

Gegen ersatzgeschwächte Weißenhorner muss Beuren nicht mal glänzen

Plus Der SV Beuren gewinnt das Nachbarschaftsduell gegen den FV Weißenhorn mit 2:0. Das Spiel war über weite Strecken aber nichts für Fußball-Feinschmecker.

Von Oliver August

In der Fußball-Kreisliga A Iller hat der SV Beuren das Nachbarschaftsduell mit dem FV Weißenhorn mit 2:0 für sich entschieden. Der Sieg geht zwar so weit in Ordnung, kam allerdings unspektakulär zustande. Das Spiel war über weite Strecken nichts für Feinschmecker.

Vor allem die Weißenhorner, die zu ihrer Ehrenrettung stark ersatzgeschwächt antraten, brachten nicht viel Konstruktives zusammen. Beide Mannschaften zeigten im Großen und Ganzen nicht viel mehr als Mittelfeldgeplänkel. Die Einheimischen brauchten bis zur 26. Minute, um zum ersten Abschluss aus der Distanz durch Patrick Mayer zu kommen. Kurz darauf versuchte es sein Teamkollege Nils Carstensen ebenfalls aus der Ferne (30.). In beiden Fällen war Weißenhorns Keeper David Schwarzer auf der Höhe. Fünf Minuten später hatte er aber das Nachsehen gegen den Schuss von Carstensen zum 1:0, was gleichzeitig der Halbzeitstand war.

