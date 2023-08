In der Bezirksliga zahlt Aufsteiger Kettershausen reichlich Lehrgeld

Der TSV Kettershausen-Bebenhausen ist beim 0:4 gegen den TSV Neu-Ulm chancenlos. Wie die anderen Partien am ersten Spieltag der Bezirksliga Donau/Iller liefen.

Das war – zumindest eine Stunde lang – eine Machtdemonstration. Der TSV Neu-Ulm dominierte den TSV Kettershausen-Bebenhausen lange Zeit fast nach Belieben. Beim 4:0-Erfolg waren die Gäste sogar noch recht gnädig mit dem Aufsteiger. Das neu formierte Team vom ebenfalls neuen Trainer Peter Passer harmonierte bereits erstaunlich gut.

Bis auf eine Chance von Kettershausens Thomas Herz (16.) hatte man bis zur Pause nichts zugelassen. Zuvor hatten die Hausherren bereits einmal Dusel und wehrten mit vereinten Kräften den Schuss von Stefan Vrhovac ab (9.). Nach knapp 20 Minuten unterband der Unparteiische einen Angriff der Gäste wegen Abseits, eine ganz knappe Entscheidung. Nichts auszusetzen gab es beim 0:1, einem überlegten Heber von Benjamin Klingen (22.). Vier Minuten später bugsierte Maximilian Sonntag einen Ball erst im letzten Moment von der eigenen Torlinie. „Eigentlich musst du da schon 3:0 führen“, meinte Neu-Ulms Co-Trainer Cem Staiger nach einer halben Stunde deutlich hörbar. Die Aussage nahm sich Marco Kurz wohl zu Herzen. Er setzte sich energisch an der Strafraumgrenze durch und traf zu zum 0:2 (34.). Ganz einfach ging es auch beim 0:3: Einen Freistoß aus dem Halbfeld köpfte Nico Kurz mühelos ein (40.).

Nach dem vierten Tor nimmt Neu-Ulm den Fuß vom Gas

Nach dem Seitenwechsel tat sich zunächst nichts, bis Oliver Schlotter von der Mittellinie alleine auf und davon zog und Torwart Stefan Glaser mit einem Flachschuss zum 0:4 ins lange Eck keine Abwehrchance ließ (53.). Jetzt nahmen die Neu-Ulmer den Fuß deutlich vom Gas, andererseits machte sich die Einwechselung von Alexander Mayer bei den Hausherren bemerkbar. Kettershausen hatte nun mehr Ballbesitz und somit auch mehr vom Spiel. Halbwegs gefährlich wurde der A-Iller-Aufsteiger jedoch erst in der Schlussphase der Hitzeschlacht. Zwei Kopfballchancen des ebenfalls eingewechselten Felix Walter (87., 90.) richteten ganz am Ende zudem keinen Schaden mehr an.

Kettershausens Trainer Ralph Amann meinte: „Wir haben Lehrgeld bezahlt. Das Tempo und die Zweikämpfe aus der Kreisliga waren wohl noch in unseren Köpfen.“ Seine Gegenüber Peter Passer vom TSV Neu-Ulm sagte nach der Partie: „Ich bin selbst überrascht. Das war solide und verdient. Nur die letzte Viertelstunde hat mir nicht mehr gefallen.“

So liefen die anderen Spiele in der Bezirksliga Donau/Iller

SC Staig – TSG Söflingen 3:0 (1:0). Das Eröffnungsspiel der Bezirksliga-Saison war eine klare Sache für die Gastgeber. Der Aufsteiger hatte über die gesamte Spielzeit nur zwei gute Möglichkeiten, Staig deutlich mehr. Julian Rauner brachte die Hausherren in Führung (27.), nach dem Wechsel erhöhten Oliver Bischof (64.) und Silvan Laib (89).

SV Asselfingen – TSV Bermaringen 0:1 (0:0). Gute Möglichkeiten, das Spiel vorzeitig für sich zu entscheiden, hatten beide Mannschaft. Weil allesamt vergeben wurden, blieb die Partie bis zum Schluss offen. In der Nachspielzeit verwandelte Max Junginger einen Foulelfmeter für die Gäste zum etwas glücklichen Sieg.

SGM Aufheim-Holzschwang – Türkgücü Ulm 2:0 (0:0). Einen Auftakt nach Maß erwischte die SGM. Die beiden Treffer, die den Hausherren die ersten drei Punkte bescherten, fielen aber erst in der Schlussphase. Erst traf Daniel Stumpp vom Elfmeterpunkt (70.), eine Viertelstunde später machte Tim Rößler den Sack zu (85.). In fast zehn Minuten Nachspielzeit passierte nicht mehr viel.

SV Offenhausen – TSV Langenau 2:3 (1:3). Mit Spannung war die Partie erwartet worden, weil dem SV Offenhausen von vielen die Rolle des Favoritenschrecks zugetraut worden war. Doch schon in der ersten Halbzeit sorgte Langenau für klare Verhältnisse. Florian Krebs (10.) brachte die Gäste in Führung, Robert Tokic gelang zunächst der Ausgleich (27.). Jannik Kräutter (37.) und Dominik Trautmann (39.) erhöhten noch vor dem Seitenwechsel für Langenau. Als Stjepan Saric nach 51 Minuten auf 2:3 verkürzte, wurde es noch einmal spannend. Der TSV brachte den Vorsprung aber über die Zeit.

Türkspor Neu-Ulm II – FV Asch-Sonderbuch 0:0. Mit einer Nullnummer startete die zweite Mannschaft des Landesligisten Türkspor Neu-Ulm in die Saison. Spielerische Höhepunkte gab es im Muthenhölzle kaum zu sehen.

SV Jungingen – TSV Blaustein 1:0 (1:0). Der SV Jungingen musste für den ersten Saisonsieg hart arbeiten. Tim Bärtele erzielte nach gut einer halben Stunde das Führungstor. Beiden Mannschaften gelang anschließend in der Sommerhitze aber nichts Zählbares mehr. So war der Treffer in der 31. Minute gleichzeitig auch das „Tor des Tages“.