In der Regionalliga hält die Erfolgsserie des FV Illertissen

Plus Nach dem Pokal-Aus kehrt der FV Illertissen in die Erfolgsspur zurück und bleibt nach dem 2:0 im Schweinfurt in der Regionalliga im Jahr 2024 ungeschlagen.

Von Hermann Schiller

Auch im achten Spiel in Folge blieb der FV Illertissen in der Regionalliga Bayern ungeschlagen, siegte beim FC Schweinfurt mit 2:0 (2:0). Daniele Gabriele sorgte mit seinen beiden Toren in der ersten Hälfte früh für klare Verhältnisse.

Nach wenigen Minuten musste Torhüter Felix Thiel gegen Fabio Bozesan retten, dann nahmen die Illertisser das Heft in die Hand. Sie suchten immer wieder den Weg nah vorn. Die Gastgeber boten ihnen viel Platz, ohne dass der FVI daraus Kapital schlagen konnte. Das sah in der 32. Minute anders aus: Yannick Glessing wurde bei einem Dribbling gefoult und Daniele Gabriele versenkte den anschließenden Freistoß direkt zum 0:1. Wenig später hätte der Mittelfeldspieler schon einen Doppelpack schnüren können, als er nach Steilpass von Franz Helmer allein aufs Tor zulief, sich den Ball allerdings zu weit vorlegte. Kurz vor der Pause wurde Furkan Kircicek schön freigespielt, aber Torhüter Nico Stephan rettete. In der Nachspielzeit gelang Gabriele doch noch das zweite Tor: Eine Kopfballverlängerung von Nico Fundel verwandelte er um 0:2. Glück für die Illertisser, dass kurz darauf Adam Jabiri mit einem Gewaltschuss scheiterte.

