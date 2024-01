Pokal-Viertelfinale: Hammerlos für die Spatzen, verhaltene Freude in Buch

Im Viertelfinale des WFV-Pokals muss der SSV Ulm 1846 Fußball zu den Stuttgarter Kickers. Auch beim TSV Buch hatte man sich einen anderen Gegner gewünscht.

Steffen Amann hat sie alle zum Lachen gebracht. Der Abteilungsleiter des TSV Buch meinte nach der Auslosung der Viertelfinalpaarungen im Wettbewerb um den württembergischen Verbandspokal schmunzelnd: „Eigentlich ist das ja das vorweggenommene Finale.“ Gemeint hat er damit das Heimspiel seiner Mannschaft gegen den Verbandsligisten Türkspor Neckarsulm.

Die Freude über dieses Los hielt sich aber in Grenzen. Schließlich waren im Topf noch deutlich attraktivere Vereine. Der SSV Ulm 1846 Fußball zum Beispiel, die Stuttgarter Kickers oder auch der VfR Aalen und der SSV Reutlingen. „Es hilft ja nichts, wir müssen es nehmen, wie es kommt“, sagt Trainer Harry Haug. Amann ordnet das Ganze doch noch entsprechend ein und meint: „Für uns ist das eine Sensation, dass wir als kleiner Dorfverein überhaupt bis ins Viertelfinale gekommen sind. Wir freuen uns auf das Spiel.“ Immerhin sei seine Mannschaft nicht ganz chancenlos. „Ich hoffe, dass wir mithalten können“, sagt Haug.

Die Stuttgarter Kickers hoffen gegen den SSV Ulm auf volles Haus

Bei der Auslosung in Stuttgart traf die Abordnung aus Buch unter anderem auf Max Rieck, Pressesprecher des SSV Ulm 1846 Fußball. Auch der hatte sich sicherlich eine andere Partie für seine Spatzen gewünscht. So aber muss der Drittligist schon in der Runde der letzten acht verbliebenen Mannschaften bei Regionalliga-Spitzenreiter Stuttgarter Kickers ran. Die Gastgeber hoffen auf volles Haus, die Ulmer sprechen von einem „tollen Los für die Zuschauer“ und einer „spannenden Herausforderung“. Die beiden Rivalen standen sich zuletzt im Pokalfinale 2022 gegenüber, damals gewannen die Kicker im Elfmeterschießen. Brisant obendrein: Erst vor wenigen Tagen wechselte Stürmer Dennis de Sousa Oelsner die Fronten, ging von den Spatzen nach Stuttgart.

Das Endspiel wird heuer zum ersten Mal in Großaspach ausgetragen

In den anderen beiden Viertelfinals treffen der SSV Reutlingen auf den VfR Aalen und die SG Empfingen auf die SG Sonnenhof Großaspach. Regel-Spieltermin für das Viertelfinale ist Mittwoch, 3. April. Die endgültigen Spieltermine werden in Abstimmung mit den beteiligten Vereinen festgelegt. Der TSV Buch um Torjäger Timo Leitner hat sich mit Türkspor Neckarsulm bereits auf einen frühen Anstoß um 17 Uhr geeinigt – weil es im Felsenstadion kein Flutlicht gibt. Die beiden Halbfinals sind geplant für Mittwoch, 1. Mai. Das Endspiel am 25. Mai steigt heuer erstmals in Großaspach.

Bereits die Viertelfinalisten erhalten jeweils rund 2.500 Euro Preisgeld, die Halbfinalisten rund 5.000 Euro und die Finalisten rund 20.000 Euro aus den Vermarktungserlösen des DFB-Pokals.