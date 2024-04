Fußball

Seit zehn Spielen ungeschlagen: Nach der Pause gibt Illertissen Gas

Plus Der FV Illertissen tut sich in der Fußball-Regionalliga zunächst schwer gegen die SpVgg Ansbach. Am Ende fällt der Heimsieg mit 4:0 doch deutlich aus.

Von Hermann Schiller

Das 4:0 gegen die SpVgg Ansbach in der Fußball-Regionalliga war für den FV Illertissen der zehnte Heimsieg der Saison und gleichzeitig die zehnte Partie in Folge, die ungeschlagen beendet wurde. Die Gastgeber revanchierten sich damit erfolgreich für die Schlappe in gleicher Höhe in der Vorrunde, was jedoch erst in der zweiten Hälfte gelang. Binnen neun Minuten sorgten die Illertisser für klare Verhältnisse.

Bereits nach vier Minuten hatte der Ansbacher Abwehrchef Eric Weeger die Rote Karte gesehen. Er wusste sich im Laufduell mit Tobias Rühle nur noch mit einer Notbremse zu helfen. Die Gäste taten dann das, was man in so einer Situation erwarten konnte: Sie zogen sich weit zurück. Auch wenn sie beim einen oder anderen Konter zumindest ansatzweise Gefährlichkeit andeuteten, war es nur eine Frage der Zeit, wann sie den durch die Unterzahl erhöhten läuferischen Ansprüchen Tribut zollen müssten. Es deutete sich schon in der 37. Minute an, doch David Udogu traf bei seinem Alleingang nur den Pfosten.

