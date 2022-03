Sieben Minuten Nachspielzeit: SV Beuren muss lange um den Sieg zittern

Plus Der SV Beuren setzt sich gegen Türkspor Neu-Ulm II knapp mit 3:2 durch und ist wieder im Titelrennen der Kreisliga A Iller.

Türkspor Neu-Ulm II hat im Titelrennen der Kreisliga A Iller in Beuren einen Dämpfer hinnehmen müssen. Der Meisterschaftsaspirant verlor mit 2:3 und rutschte auf den dritten Platz ab. Der Erfolg für die Hausherren ging aufgrund einer effizienteren Chancenverwertung und einer couragierten Leistung durchaus in Ordnung. Das bestätigte hinterher auch Spielertrainer John Schewetzky: „Mit der Einstellung und dem kämpferischen Verhalten bin ich absolut einverstanden.“