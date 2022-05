Fußball

So einen Spieler bräuchte der FV Illertissen

Plus Der FV Illertissen trifft am Samstag auf den SV Heimstetten, der hat mit Lukas Riglewski einen der besten Stürmer der Regionalliga Bayern in seinen Reihen.

Von Hermann Schiller

Umgekehrte Vorzeichen am Samstag (14 Uhr) beim Spiel des FV Illertissen in der Fußball-Regionalliga Bayern beim SV Heimstetten: Die Gastgeber sind seit fünf Spielen ungeschlagen, die Illertisser haben keine der vergangenen fünf Partien gewonnen. Sie treffen zudem wieder einmal auf einen Gegner, der noch im Kampf gegen den steckt und deswegen vermutlich viel investieren wird. Allerdings konnten die Heimstettener vergangenen Dienstag einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen, denn sie gewannen bei der ebenfalls gefährdeten Spvgg Fürth II mit 2:0. Dennoch beträgt der Vorsprung auf einen Relegationsplatz nach wie vor nur drei Punkte.

