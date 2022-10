Fußball

SV Tiefenbach verpasst den Sprung zurück an die Spitze der Kreisliga A

Nicht nur gute Haltungsnoten gab es für den SV Beuren gegen den SV Tiefenbach, auch die drei Punkte gingen an die Gelb-Schwarzen.

Plus Der Bezirksliga-Absteiger verliert 0:2 gegen den SV Beuren. Die Gäste sind effektiver, aber in vielen Momenten auch cleverer.

Die 0:2-Niederlage des SV Tiefenbach gegen den SV Beuren bedeutet die zweite Pleite hintereinander für den Bezirksliga-Absteiger und obendrein die verpasste Chance, die Tabellenführung der Kreisliga A Iller zurückzuerobern. Am Sonntag klemmte es für die Heimelf an allen Ecken und Enden. Das sah Trainer Christoph Schregle ähnlich: „Momentan haben wir Probleme, überhaupt elf fitte und gesunde Spieler auf den Platz zu bringen. Das macht sich in unserem Spiel bemerkbar.“

