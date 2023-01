Trainingsauftakt: Beim FV Illertissen hat die Mission Klassenerhalt begonnen

Plus Der FV Illertissen ist zurück auf dem Trainingsplatz. Trainer Holger Bachthaler hat auch einige Neuzugänge begrüßt. Am Wochenende geht es nach Österreich.

Beim bayerischen Fußball-Regionalligisten FV Illertissen stand die erste Trainingseinheit nach der Winterpause auf dem Programm, insgesamt 28 Spieler durfte Trainer Holger Bachthaler dazu begrüßen, fünf von ihnen gehören zum Kader der Landesligamannschaft. Lediglich Natsuhiko Watanabe, Kento Teranuma und Felix Thiel fehlten am Montagabend noch, sie werden aber demnächst dazustoßen.