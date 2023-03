TSV Kettershausen-Bebenhausen zählt jetzt zum Kreis der Titelanwärter

Plus Der TSV Kettershausen-Bebenhausen ist nach dem Sieg über Gerlenhofen mittendrin im Kampf um die Meisterschaft in der Kreisliga A Iller.

Durch den 2:0-Erfolg des TSV Kettershausen über den FV Gerlenhofen befinden sich die Unterallgäuer plötzlich mitten im Meisterschaftskampf der Fußball-Kreisliga A Iller. Der Rückstand auf den neuen Spitzenreiter Bellenberg beträgt nach dem 22. Spieltag lediglich drei Punkte und der auf den Zweiten SV Tiefenbach nur zwei.