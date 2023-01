Schießen

14:14 Uhr

Für drei Schützinnen des SV Pfeil Vöhringen geht es ums EM-Ticket

Plus Am Wochenende findet in Wiesbaden die Quali für die Europameisterschaft statt. Auch drei Frauen, die für Vöhringen in der Bundesliga schießen, sind dabei.

Von Stephan Schöttl

Viel Zeit zum Durchschnaufen haben die besten Schützinnen und Schützen Deutschlands momentan nicht. Am vergangenen Wochenende fand die letzte Runde der Bundesliga statt, der Blick richtet sich bereits auf den großen Showdown, das Finale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft vom 3. bis 5. Februar in Neu-Ulm. Jetzt sind die Sportlerinnen und Sportler auch noch auf internationalem Terrain gefordert.

