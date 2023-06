„Mann mit den heilenden Händen“ begeistert die Unterallgäuer Sportler

Plus Der Mediziner Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt gibt bei der Sportlerehrung im Unterallgäu praktische Tipps und erzählt aus seinem Alltag mit vielen Stars.

Ob Usain Bolt oder Franz Beckenbauer, Leichtathletinnen und Leichtathleten, Fußballerinnen und Fußballer oder Rennfahrer: Die Liste der Weltmeisterinnen und Weltmeister, Olympiasiegerinnen und Olympiasieger, die Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt voll und ganz vertrauen, ist scheinbar unendlich lang. Einen äußerst interessanten Einblick in sein Leben und Arbeiten hat „der Mann mit den heilenden Händen“ als Ehrengast der Sportlerehrung des Landkreises Unterallgäu gegeben. Landrat Alex Eder und Benjamin Adelwarth, Kreisvorsitzender des Bayerischen Landessportverbands (BLSV), zeichneten in Mindelheim insgesamt 111 Sportlerinnen und Sportler, 25 Mannschaften, zwei langjährige Ehrenamtliche und zwei verdiente Funktionäre mit der Sportlerehrungsmedaille des Landkreises aus.

„Jeder kann seinen Weg schaffen“, betonte Müller-Wohlfahrt, als er erzählte, wie er es aus einem kleinen 300-Einwohner-Dorf in Ostfriesland auf die internationale Sportbühne geschafft hat. 24 Jahre lang war der Orthopäde und Sportmediziner Mannschaftsarzt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Insgesamt 43 Jahre arbeitete er (mit zwei Unterbrechungen) für den FC Bayern München. Zu seinen Patienten zählen bis heute internationale Spitzenathletinnen und Spitzenathleten aus den unterschiedlichsten Sportarten. Aus Dankbarkeit widmete der Sprinter Usain Bolt ihm sogar eine seiner olympischen Goldmedaillen.