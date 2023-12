Vöhringen

vor 50 Min.

Florian Neuer vom SC Vöhringen ist Ehrenamtler aus Überzeugung

Plus Florian Neuer vom SC Vöhringen wird vom Fußballverband für sein Engagement mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet. Vor allem die Jugend hat es ihm angetan.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Seit 1997 gibt es beim Deutschen Fußballbund ( DFB) und seinen Landesverbänden die „Aktion Ehrenamt“, mit der das freiwillige Engagement gefördert werden soll. In jedem Bezirk des Württembergischen Fußballverbands (WFV) wird jährlich zum Beispiel ein Funktionär mit dem DFB-Ehrenamtspreis ausgezeichnet. Dieser Titel würdigt das langjährige und beispielhafte Engagement der Geehrten. Seitens des WFV heißt es: „Durch ihre unermüdliche Arbeit tragen sie dazu bei, den Fußballsport in ihren Bezirken zu fördern und zu stärken.“ Diese Worte waren in diesem Jahr im Bereich Donau-Iller speziell an Florian Neuer vom SC Vöhringen gerichtet, dem Bezirkssieger in dieser Kategorie. Der gibt sich bescheiden und sagt: „Natürlich ehrt mich eine solche Auszeichnung. Aber es steht immer ein Team dahinter. Ohne die Mithilfe von Trainern, Betreuern und Eltern würde es nicht gehen. Jeder trägt bei uns seinen Teil dazu bei.“

Neuer ist ein vielseitig engagierter Ehrenamtler. Aus Überzeugung. „Der Verein liegt mir am Herzen. Der größte Lohn für meine Arbeit ist es, wenn ich sehe, dass die Kinder beim Kicken Spaß haben und miteinander lachen“, meint er. Schon immer war der SC Vöhringen sein sportliches Zuhause. In der Jugend hat er selbst gespielt – im Tor. Wie es sich für einen gehört, der den Familiennamen Neuer trägt. Dann folgte eine längere Pause vom Fußball, bis er 2016 wieder einstieg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen