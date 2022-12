Weihnachten

vor 57 Min.

Töltött, Befana und Fischsuppe: So wird bei Sportlern aus der Region gefeiert

Plus Während hierzulande Bäume, Kerzen und Sterne für Weihnachten stehen, gibt es in anderen Ländern andere Traditionen. Fünf Sportler erzählen aus ihrer Heimat.

Von , Willi Baur, Marc Sayle Stephan Schöttl , Willi Baur, Marc Sayle Artikel anhören Shape

Plätzchen im Advent, der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer, Würstchen mit Kartoffelsalat, Mitternachtssuppe. Für viele Menschen gehört all das zu Weihnachten. Zumindest in Deutschland. Bräuche und Traditionen werden gerade an diesen Festtagen gepflegt. Und sie sind von Land zu Land anders. Sportlerinnen und Sportler haben in diesen Tagen oft allerdings gar nicht so viel Zeit für Familie und Kerzenschein.

