Ulm

vor 35 Min.

Theater Ulm führt Kafkas "Der Prozess" auf – mit einer wichtigen Botschaft

Plus Am 3. Mai feiert Malte Kreutzfeldts Inszenierung von "Der Prozess" am Theater Ulm Premiere. Welche Lesart der Regisseur auf Kafkas Geschichte entwickelte.

Von Dagmar Hub

Franz Kafkas Romanfragment "Der Prozess" wird gern als Ausgeliefertsein an eine gefühllose Bürokratie interpretiert. Auch der aus Lübeck stammende Regisseur Malte Kreutzfeldt, der "Der Prozess" am Theater Ulm inszeniert, hatte Kafka in der Schule einst politisch-gesellschaftlich zu verstehen gelernt. In der Vorbereitung auf seine Ulmer Arbeit passierte in ihm selbst ein außergewöhnlicher Prozess – und das Ergebnis lässt gespannt auf die Premiere des Stückes am 3. Mai warten.

Was bedeutet eigentlich das Nomen "Prozess"? Eine Gerichtsverhandlung zum einen, an die man bei Kafkas Romanfragment zunächst denkt, denn die Hauptfigur, der Bankprokurist Josef K., wird an seinem 30. Geburtstag verhaftet und von einem nicht greifbaren Gericht angeklagt, ohne zu wissen, was ihm eigentlich vorgeworfen wird. "Prozess" bedeutet aber auch einen Vorgang, ein Geschehen – und auf das, was sich in ihm über der Lektüre des Romanfragments entwickelte, ließ sich Malte Kreutzfeldt vollständig ein.

