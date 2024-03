Unterroth

vor 17 Min.

Die Fragen an den Unterrother Gemeindechef gehen ins Detail

Am Heilbach südlich von Unteroth haben Biber Quartier bezogen, was zu unterhöhlten Uferbereichen, aber auch zu verstopften Wasserwegen führt. Das Thema kam bei der Bürgerversammlung zur Sprache.

Plus Die Bewohnerinnen und Bewohner von Unterroth sorgen sich um kaputte Straßen und Biberschäden. Ein anderes Thema kommt beinahe zu kurz in der Bürgerversammlung.

Von Regina Langhans

Der Radwegbau nach Kettershausen, Biberschäden am Heilbach und marode Wege: Rund 50 Interessierte sind zur Bürgerversammlung ins Unterrother Schützenheim gekommen – und ihre Fragen gingen ins Detail. Doch was viele Bürgerinnen und Bürger derzeit besonders beschäftigt, das geplante Baugebiet West, das schon vor dem ersten Spatenstich für Kontroversen sorgt, kam nur am Rande zur Sprache. Fest steht, dass Bürgermeister Norbert Poppele nach rund zweieinhalb Stunden ein Paket an Hausaufgaben mitnahm. Die wichtigsten Themen:

Baugebiet West: Was das Baugebiet West angeht, so musste Poppele einräumen, dass er in seiner Powerpoint-Präsentation über Fakten, Finanzen und Entwicklung der Gemeinde eine Darstellung zum neuen Baugebiet nicht einbezogen habe. Eine Nachfrage, ob er denn nicht einen Plan zeigen könne, verneinte er. Das sei vergessen worden. Tatsächlich gibt es aber kritische Stimmen, was etwa Schallschutz, das Thema Hochwasser, Randbegrenzung oder die vom Staatlichen Bauamt geplante Abbiegespur auf der Illertisser Straße angeht. Letztere würde der Bürgermeister am liebsten gar nicht bauen, da sie wertvollen Platz und zusätzliches Geld verbraucht. In diesem Sinne versprach Poppele, sich einzusetzen. Seine positive Nachricht lautete, dass es im Sommer bestimmt Baurecht gebe.

