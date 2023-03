Unterroth

Theater in Unterroth: Dubiose Vorgänge im Café "Tortenkaiser"

Plus Die Theatergruppe Unterroth hat sich verjüngt. Bei der Premiere des turbulenten Stücks „Zuckerguss und Kräuterkekse“ werden drei Neulinge auf der Bühne stehen.

Von Regina Langhans

Die Miminnen und Mimen der Theatergruppe in Unterroth drücken aufs Tempo bei ihren Proben. Denn am Freitag, 24. März, heißt es um 19.30 Uhr in der Sporthalle am Bergenstetter Weg: Bühne frei für „Zuckerguss und Kräuterkekse“, eine Komödie von Christian Ziegler. Mit Eileen Dreier und Manuel Jutz aus Unterroth sowie Tatjana Göttinger aus Kirchhaslach sind drei neue Akteure am Start. Das Publikum darf also gespannt sein.

