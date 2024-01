Unterroth

Traum geplatzt: Lisa Boncol fährt nicht zur Eis-WM nach Italien

Lisa Boncol aus Unterroth schafft außergewöhnliche süße Köstlichkeiten. Beim Gelato World Cup in Italien muss das deutsche Team allerdings auf ihre Fähigkeiten verzichten.

Plus Die Konditorin Lisa Boncol aus Unterroth wollte eigentlich bei einem großen internationalen Wettbewerb der Eismacher antreten. Doch das klappt nicht.

Mit Spannung haben Lisa Boncol, ihr Freundes- und Bekanntenkreis sowie weitere Menschen aus der Region auf dieses Event gewartet: Im italienischen Rimini messen sich von 20. bis 22. Januar die Nationen bei der Weltmeisterschaft im Eis machen. Im Team Deutschland, das sich als Vize-Europameister qualifiziert hat, sollte wie berichtet auch Lisa Boncol aus Unterroth als Konditormeisterin mit am Start sein. Doch ihr großes Ziel, sich mit anderen Weltklasse-Gelatieri zu messen und womöglich sogar Weltmeisterin zu werden, wird sie vorerst nicht in die Tat umsetzen.

Intensiv hatte sich die Konditorin auf den Wettbewerb vorbereitet. In unserem Podcast Studio West hat sie im Sommer erzählt, warum sie an der WM teilnehmen darf und was sie dafür alles tun muss. Nun hat sie allerdings mitgeteilt, dass sie aus persönlichen Gründen dieses Jahr leider nicht beim Gelato World Cup antreten wird.

