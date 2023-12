Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Unterroth

Ein Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte einen Unfall. Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und sogar ein Hubschrauber rückten an.

Mit einem Rettungshubschrauber ist ein Mann in eine Klinik gebracht worden, nachdem er in Unterroth einen Verkehrsunfall verursacht hat. Aufgrund eines plötzlichen medizinischen Problems kam ein Autofahrer am Montagnachmittag auf der Staatsstraße 2020 bei Unterroth auf Höhe der Einmündung des Storchenwegs mit seinem Fahrzeug von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb im angrenzenden Feld liegen. Die Beifahrerin wurde leicht verletzt.

Rettungsdienst und Polizei rückten mit einem großen Aufgebot an; der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen; die Frau wurde an Ort und Stelle vom Notarzt versorgt. Die Feuerwehr Unterroth sperrte die Straße zwischen Unterroth und Buch und war bei den Aufräumungsarbeiten behilflich. Weitere Angaben liegen bisher nicht vor. (wis)