Auto wird auf Parkplatz in Vöhringen angefahren: Zeugen gesucht

Auf einem Parkplatz in der Sportparkstraße in Vöhringen wurde ein Auto angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete.

In Vöhringen ist ein Auto auf einem Parkplatz angefahren worden. Laut Polizeibericht geschah der Unfall am Montag zwischen 14 und 18 Uhr in der Sportparkstraße. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hinterließ keine Nachricht an dem beschädigten weißen Opel Meriva. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. (AZ)