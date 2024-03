Autofahrer muss wegen rasantem Tesla auf Gehweg ausweichen

Der Tesla biegt so scharf in eine Straße in Vöhringen ein, dass ein Zusammenstoß droht. Ein anderer Fahrer weicht aus, kann einen Schaden aber nicht vermeiden.

Ein drohender schwererer Unfall wurde vermieden, einen Zusammenstoß gab es dennoch: Ein etwa 25 Jahre alter Mann ist am Gründonnerstag gegen 16.25 Uhr mit seinem Tesla scharf aus dem Wiesenweg in die Mittelstraße in Vöhringen eingebogen. Ein Mann in einem anderen Fahrzeug musste nach links auf den Gehweg ausweichen. Trotzdem berührten sich die Autos.

Die beiden Außenspiegel berührten sich. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich zu kümmern. Am Auto des Geschädigten entstand ein Schaden in geschätzter Höhe von 100 Euro. Der Unfallverursacher war mit einem weißen Tesla mit roten Kennzeichen und schwarzen Felgen unterwegs. Der Fahrer, etwa 25 Jahre alt, trug ein blaues Oberteil und eine schwarze Cap. Der Tesla müsste am rechten Außenspiegel einen Schaden haben. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 entgegen. (AZ)