Die Zahl der Aktiven bei der Feuerwehr Vöhringen ist stabil – aber knapp

Gerade noch ausreichend aktive Mitglieder, ein fehlendes Fahrzeug: Bei ihrer Jahreshauptversammlung richtet die Feuerwehr Vöhringen einige Appelle an die Stadt.

Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Vöhringen fand am Sonntag, 14. Januar, statt. Hermann Hufnagel berichtete als 1. Vorsitzender über die stabilen Mitgliederzahlen: der Feuerwehrverein habe zum Ende letzten Jahres 336 Mitglieder, darunter 71 Aktive, 15 Jugendliche und 15 Kinder. Erster Kommandant Sven Görmiller sagte zu den Zahlen und Fakten: "Die Aktiven zum Stand Ende 2023 sind gerade noch ausreichend, um die hoheitlichen Aufgaben der Feuerwehr in der Stadt zu erfüllen." Er verband dies mit einem Appell an die Stadt, mehr Vöhringer einzustellen, damit die Bereitschaft am Tage gewährleistet sein könne. Im Schnitt alle zwei Tage gab es im letzten Jahr einen Einsatz: 167 Mal rückte die Feuerwehr aus, dabei kamen 2.200 Helferstunden zusammen. "Die 40 Brände sowie über 100 technische Hilfeleistungen bildeten den Schwerpunkt", so Görmiller.

"Mit 7 weiblichen und 19 männlichen Aktiven haben wir einen hohen Frauenanteil, und wir sind eine junge Truppe", sagte Willi Kolb, der Zugführer des Löschzuges Illerzell. In 2023 rückten sie zu 21 Einsätzen aus. Auch hier bildeten 14 technische Hilfeleistungen den größten Anteil. Bei 25 Übungen kamen über 400 Stunden zusammen.

Die Feuerwehr Vöhringen hat Mitglieder geehrt: Hier Daniel Ritter (Zweiter von links), der am Deutschen Feuerwehr Fitness-Abzeichen teilnahm. Foto: Thomas Kempf

Der Löschzug Illerzell braucht ein neues Löschfahrzeug

Dann richtete der Zugführer Worte direkt an die Stadt Vöhringen: "Tiefpunkt war der Verlust des Löschgruppenfahrzeugs LF8, das keinen TÜV mehr bekam." Zunächst stand für Illerzell kein Löschfahrzeug mehr zur Verfügung. Dadurch war man bei Einsätzen auf Unterstützung von Nachbarfeuerwehren angewiesen. Mittlerweile kommt ein gemietetes Löschfahrzeug zum Einsatz, welches jedoch älter als das ausrangierte sei. Kolb richtete seinen Wunsch direkt an den anwesenden Bürgermeister Michael Neher: "Wir benötigen dringend ein neues Löschgruppenfahrzeug." Auch dem Gerätehaus täten einige Umbaumaßnahmen gut: "Aufgrund des hohen weiblichen Anteils an Aktiven wären getrennte Umkleiden sinnvoll."



Tim Arnold berichtete als Jugendwart über die Jugendarbeit der Feuerwehr: Die 15 Jugendlichen führten "zahlreiche Übungen durch, bei denen auch der Spaß für die Kids und die Betreuer nicht zu kurz kam", so Arnold. Je eine Übung gab es zusammen mit der Jugendfeuerwehr aus Illerberg/Thal sowie mit den Bellenbergern. Die Teilnahme am Zeltlager des Kreisfeuerwehrverbandes in Elchingen war eines der Highlights.

Der Vöhringer Bürgermeister Neher verspricht Lösungen

Else Bahle als Kassiererin hob die erfolgreichen Feste und die Adventsmarktteilnahme hervor und berichtete über den neuen Transportanhänger als Hauptausgabe. Unter dem Strich sei ein Ausgabenüberhang von 20.232 Euro zu verzeichnen. Ruppert Dorer nahm die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft entgegen.

Bürgermeister Michael Neher griff die Worte von Willi Kolb zum Löschzug Illerzell auf: "Es wird eine neue Feuerwehrbedarfsplanung in enger Zusammenarbeit mit dem Ersten Kommandanten erstellt." Auch für die Umkleiden im Illerzeller Gerätehaus werde es eine Lösung geben. "Durch Ihre Einsätze wurde nicht nur Leben gerettet, sondern auch Schaden von Hab und Gut abgewendet", hob Neher hervor. "Wir als Stadt werden versuchen, Ihnen den Dienst so gut wie möglich zu ermöglichen."(AZ)

Lesen Sie dazu auch