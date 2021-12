Vöhringen

Gefahren im Verkehr: Keine Bodenschwellen für die Ulmer Straße in Vöhringen

Die Ulmer Straße in Vöhringen ächzt unter der Verkehrslast. Tempo 20 soll die Autofahrer dazu bringen, auf die Umgehung auszuweichen.

Plus Nach dem tragischen Unfall an Ostern beschloss der Stadtrat eine Temporeduzierung in der Ulmer Straße. Nun zeigte sich: Raser sind dort nicht das Hauptproblem.

Von Franziska Wolfinger

Vöhringen hat ein Verkehrsproblem. Auf der Ulmer Straße drängen sich regelmäßig die Autos. Das ist nicht nur eine Belastung für Anwohner, in der Geschäftsstraße sind auch viele Fußgänger unterwegs, die auch oft die Fahrbahn queren wollen. Nach dem tragischen Unfalltod eines Siebenjährigen sah sich die Stadt zum Handeln gezwungen. In seiner Septembersitzung hat der Stadtrat beschlossen, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf 20 Stundenkilometer herunterzusetzen. Der Bauausschuss sollte nun entscheiden, ob weitere Maßnahmen wie Bodenwellen nötig sind.

