Gouverneur von Illinois zu Besuch bei Wieland in Vöhringen

Erst der Bundeskanzler in Ulm, dann ein US-Gouverneur in Vöhringen: Die Region hatte erneut prominenten Besuch.

Einen Tag nach dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Ulm gab es auch in Vöhringen einen prominenten Besuch: Der Gouverneur von Illinois, J. B. Pritzker, besuchte das Unternehmen Wieland in seiner größten Produktionsstätte in Vöhringen. Olaf Görtges, President Business Unit Rolled Products, sowie weitere Führungskräfte des Herstellers von Halbfabrikaten aus Kupfer und Kupferlegierungen, begleiteten Gouverneur Pritzker auf einem Rundgang durch das Werk. Im Anschluss daran fand ein Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden von Wieland, Erwin Mayr, statt, der die Firmenhistorie erläuterte und einen Einblick in den erfolgreichen Expansionskurs des Unternehmens gab.

Auch in Illinois hatte der Gouverneur ein Wieland-Werk besucht

Gouverneur Pritzker hatte vor Kurzem auch das Wieland-Werk in East Alton, Illinois, besucht. In dem US-Bundesstaat unterhält Wieland acht Standorte. Der Politiker sagte bei seinem Besuch in Vöhringen: "Von Deutschland bis Illinois bleibt Wieland ein wertvoller Partner, der gut bezahlte Arbeitsplätze bietet und die amerikanische Industrie von heute und morgen beliefert. Unsere gemeinsame Historie reicht mehr als ein Jahrhundert zurück, und während Illinois die Bereiche Halbleiter und Elektrofahrzeuge weiter ausbaut, wird uns die globale Ausrichtung von Wieland dabei helfen, den Weg für eine klimaneutrale Zukunft zu ebnen.“

Wieland-Vorstandsvorsitzender Erwin Mayr zeigte sich vom Besuch des Gouverneurs geehrt. „Mit einer über 200-jährigen Geschichte sind Kupfer und Kupferlegierungen nach wie vor hochrelevant und bedienen die wichtigen Megatrends, mit denen wir derzeit konfrontiert sind, sei es die Elektrifizierung, die Digitalisierung oder Nachhaltigkeit. Dank unserer globalen Präsenz und fast 9000 Mitarbeitenden weltweit sind wir in der Lage, dieses Wissen überregional zu transferieren und können so nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in anderen Regionen der Welt etwas bewirken." Die acht Wieland-Standorte in Illinois bedienen Unternehmensangaben zufolge die Schlüsselindustrien in den Bereichen Halbleiter und Elektromobilität. (AZ)