Unbekannter stiehlt Geldbeutel während eines Fußballspiels in Illerberg

Der Geldbeutel war während des Spiels in der Umkleidekabine verstaut. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat während eines Fußballspiels in Illerberg einen Geldbeutel aus einer Kabine geklaut. Nach Angaben der Polizei Illertissen ereignete sich der Vorfall bereits am Donnerstag, 7. April, auf der Sportanlage am Sandbergweg. Die Tat sei wohl zwischen 19 und 20.45 Uhr passiert.

Der Geschädigte hatte sein Portemonnaie in einer frei zugänglichen Umkleidekabine in der Jackentasche verstaut. Hinweise können bei der Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 abgegeben werden. (AZ)