50 Jahre IGV: Schüler kreieren Jubiläumspraline in einem Seminar

Plus Karamell, Nugat und Vollnuss: Zum 50. Jubiläum des Illertal-Gymnasiums Vöhringen stellen Schülerinnen und Schüler eine Praline ganz nach ihrem Geschmack her.

Mehr als ein halbes Jahr haben Vöhringer Schülerinnen und Schüler an ihrer perfekten Praline getüftelt. Für das P-Seminar "Her­stel­len und Ver­mark­ten einer Ju­bi­lä­umspra­li­ne" konnte das Illertal-Gymnasium auf die Unterstützung der Illertisser Confiserie Lanwehr zählen. Gemeinsam testeten sie sich durch unzählige Prototypen. Welche Zutaten durften nicht fehlen? Welche Form sollte die Süßigkeit bekommen? Wie könnten sie das Schuljubiläum im Design berücksichtigen?

Der Illertisser Konditormeister Andreas Lanwehr habe angeboten, das Seminar bis zu fünfmal mit neuen Kreationen zu beliefern, sagt die zuständige Lehrkraft Susanne Hartung. Zusammen mit Seminarleiterin Petra Mayer und den Schülerinnen und Schülern der elften Jahrgangsstufe benötigten sie allerdings nur drei Anläufe für die perfekte Praline. Nicht zu süß sei diese, das Karamell habe genau die richtige Konsistenz, sagt Hartung.

Drei Schülerinnen halfen der Confiserie Lanwehr, die Pralinen zu fertigen

Andreas Lanwehr lud Emily Bailer, Sophia Haug, Alina Holz und ihre Lehrerin Mayer in die Lanwehr-Produktion in der Rudolf-Diesel-Straße in Illertissen ein. Die Schülerinnen freuten sich sehr, bei der Herstellung ihrer Praline dabei sein zu können. Bailer, Haug und Holz durften bei der Verarbeitung der Pralinen-Rohlinge sogar selbst die Maschinen bedienen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des P-Seminars am Illertal-Gymnasium Vöhringen halten die von ihnen kreierte Praline in den Händen. Foto: Emily Bailer, Sophia Haug, Alina Holz

An der ersten Produktionsstraße legten sie das Töpfchen aus zarter Vollmilchschokolade auf ein Maschinenband. Der Rohling war bereits mit einer Nuss und Nugat gefüllt, die Maschine umhüllte die Pralinen mit einer Karamellschicht. In einem zweiten Produktionsschritt wurden die kleinen Süßigkeiten komplett mit Schokolade überzogen. Anschließend platzierten die Schülerinnen den selbst gestalteten Aufleger mit der Aufschrift "50 Jahre" exakt auf jeder einzelnen Praline. Zum Abschluss durchliefen die fertigen Pralinen das zwölf Meter lange Kälterohr.

Die Jubiläumspraline des Illertal-Gymnasiums Vöhringen wird auch in einer Packung mit anderen Kreationen der Confiserie Lanwehr verkauft. Foto: Emily Bailer, Sophia Haug, Alina Holz





Pünktlich zum Festakt des IGV erscheint die "Jubiläumspraline"

Die Schülerinnen und Schüler sind sehr zufrieden mit dem Geschmack und dem Aussehen ihrer Kreation. Am 30. März findet die Jubiläumsveranstaltung zu 50 Jahren Illertal-Gymnasium statt. Pünktlich zum Festakt ist die Praline, die das P-Seminar kreiert hat, fertig. Jeder Gast bekomme eine Jubiläumspraline gratis, verspricht Hartung. Als nächstes Projekt designt das P-Seminar Plakate und Flyer für ihr neues Produkt. Damit gehen sie dann zum Beispiel am 27. April zum Tag des Handwerks in Weißenhorn.