Jugendliche stehlen Badetasche an See in Illerzell und flüchten

Ein Anwohner beobachtet drei Jugendliche, die eine Tasche ausräumen. Die Polizei findet heraus, dass diese zuvor am Kellerbausee entwendet worden war.

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen eines Diebstahls am Kellerbausee in Vöhringen. Der Wert der Beute, welche die mutmaßlichen Täter gemacht haben, beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Nach Angaben der Polizei beobachtete ein Anwohner am Samstagabend gegen 18.45 Uhr drei Jugendliche, die im Bereich der Vöhringer Straße in lllerzell in einem kleinen Waldstück eine Badetasche ausräumten. Als der Mann die Jugendlichen darauf ansprach, flüchteten diese auf Fahrrädern in Richtung Norden. Eine hinzugerufene Polizeistreife stellte fest, dass die Badetasche kurz zuvor am Kellerbausee entwendet worden war.

Die Polizei Illertissen nimmt Hinweise zu der Tat in Illerzell entgegen

Die drei Jugendlichen waren laut Beschreibung zwischen 15 und 17 Jahre alt, weitere Angaben gibt es bislang nicht. Der Diebstahl fand laut Polizeibericht wenige Minuten zuvor am Nordufer des Badesees statt. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 bei der Polizeiinspektion Illertissen zu melden. (AZ)