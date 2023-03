Neue Rektorin an der Grundschule: Das hat Martina Walther vor

Die neue Rektorin der Grundschule Vöhringen-Nord übernimmt die Leitung ab April. Martina Walther möchte viele neue Impulse setzen.

Nun ist es offiziell: Landrat Thorsten Freudenberger ernannte Martina Walther zur Rektorin für die Grundschule Vöhringen-Nord. Nachdem sie bereits seit dem Schuljahr 2021/22 stellvertretende Leiterin war, übernimmt sie nun zum 1. April 2023 die Schulleitung.

Neben entsprechender praktischer Erfahrungen an Grundschulen in Holzheim, Neu-Ulm und Senden bringt sie auch Erfahrungen aus ihrer langjährigen Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin am Institut für Grundschulforschung der Universität Erlangen-Nürnberg ein. "Wissenschaft und Praxis profitieren voneinander", so Walther. Mit beidem will sie nun die anstehenden Herausforderungen bestmöglich meistern. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit.

Ganztagsangebot an der Vöhringer Schule wird gut angenommen

Eine davon ist ein hoher Migrationsanteil unter den Schülerinnen und Schülern in der Vöhringer Einrichtung. Zahlreiche Kinder kommen ohne Deutschkenntnisse an die Schule. Das erschwere die Vermittlung der Unterrichtsinhalte. Erfreulich sei, dass es an der Schule jetzt ein Ganztagsangebot gibt, das sehr gut angenommen werde, wie Ansgar Batzner, Schulamtsdirektor beim Staatlichen Schulamt Neu-Ulm, mitteilt. Bedarf und Nachfrage hierfür steigen weiter. Das ergab eine Abfrage der Schule unter den Eltern für das kommende Schuljahr.

Neben den regulären Unterrichtsinhalten ist Martina Walther die Vermittlung von Themen wie Nachhaltigkeit und Demokratieerziehung wichtig. Darüber hinaus hat sie eine große Leidenschaft für Musik, die sie auch in die Schule einbringen möchte. Für ihre Vorhaben und kommenden Herausforderungen wünschten Landrat Thorsten Freudenberger und Ansgar Batzner der frisch ernannten Rektorin alles Gute. (AZ)