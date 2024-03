P-Seminar des Illertal-Gymnasiums gewinnt auch auf Landesebene

Das Modell einer Magnetschwebebahn der Schülerinnen und Schüler aus Vöhringen gehört nun auch zu den vier besten P-Seminaren-Projekten Bayerns.

Das Illertal-Gymnasium in Vöhringen hat einen weiteren Preis gewonnen: Das Projekt des P-Seminars "Vision-Ing21" setzte sich nicht nur – wie berichtet – als einer von 27 Regionalsiegern durch, sondern war diese Woche noch einmal erfolgreich. Kultusministerin Anna Stolz kürte aus der Runde der 27 Regionalsieger nun die vier Landessieger. Mit dabei das Vöhringer P-Seminar, dessen Schülerinnen und Schüler unter dem Leitfach Physik ein funktionsfähiges Modell einer Magnetschwebebahn entwickelten und anfertigten.

Für das P-Seminar des Illertal-Gymnasiums sind es nicht die ersten Preise

Kultusministerin Stolz lobte die vier siegreichen Projekte in einer Pressemitteilung: "Auch in diesem Jahr sind die Projekte wieder unglaublich kreativ, engagiert und professionell umgesetzt." Für das Magnetschwebebahnmodell aus Vöhringen waren diese beiden Auszeichnungen allerdings nicht die ersten: Im Juli 2023 erreichte das Team bereits den zweiten Platz bei einem technisch-naturwissenschaftlichen Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler des "Förderkreis Ingenieurstudium" an der Universität in Erlangen.

Bei den P-Seminaren geht es um Folgendes: Die Schülerinnen und Schüler jedes bayerischen Gymnasiums belegen in der Oberstufe (im G8 die 11./12. Jahrgangsstufe) ein Projektseminar zur Studien- und Berufsorientierung, das sich über drei Halbjahre erstreckt und zwei Wochenstunden umfasst. Nachdem es hier im ersten Halbjahr vor allem um Informationen zu Studium und Beruf geht, widmet sich das Seminar in der restlichen Zeit einem anwendungsbezogenen Projekt.

Den P-Seminar-Preis des Kultusministeriums gibt es seit 2011

Seit 2011 zeichnet das Kultusministerium mit den Kooperationspartnern Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) und Eberhard von Kuenheim Stiftung der BMW AG die besonders gelungene Projekte der bayerischen P-Seminare aus. Die Gymnasien können sich bei den Dienststellen der Ministerialbeauftragten für die Auszeichnung bewerben. Bei der Auswahl der Preisträger werden vor allem Konzeption, Umsetzung und Ergebnis bewertet. Aber auch die Kontakte zu außerschulischen Partnern und die Berücksichtigung der Studien- und Berufsorientierung sind relevant.

Neben dem P-Seminar aus Vöhringen gewannen auch das Gymnasium Geretsried mit dem Thema "Isartaler Weibsbilder – Gestaltung von lebensgroßen Metallplastiken für den öffentlichen Raum", das Goethe-Gymnasium Regensburg mit dem Thema "Gestaltung einer Ausstellung zum Thema '60 ans d’amitié franco-allemande' und das Annette-Kolb-Gymnasium aus Traunstein mit dem Thema "'Get together to get better' Hilfsangebot zur Integration Geflüchteter". (AZ, anre)