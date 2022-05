Unbekannter beschädigt Laterne und fährt davon

Ein Zeuge hat den Unfall in Vöhringen beobachtet. Der Beifahrer soll das Signal zum Weiterfahren gegeben haben.

In Vöhringen hat ein Unbekannter am Freitagmorgen eine Straßenlaterne angefahren und beschädigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der bislang unbekannte Mann sei gegen 7.45 Uhr mit einer blauen Sattelzugmaschine samt grauem Auflieger auf der Ulmer Straße in südlicher Richtung unterwegs gewesen, berichtet die Polizei. Am Kreisverkehr zur Rue de Vizille wendete der Fahrer mit seinem Gespann. Dabei blieb er mit der rechten vorderen Ecke seines Aufliegers an einer Laterne hängen. Diese wurde dadurch beschädigt.

Unfallflucht in Vöhringen: 1000 Euro Schaden entstanden

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und sah, wie der Beifahrer dem Fahrer mit der Hand signalisierte, seine Fahrt fortzusetzen. Letzterer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Eine unmittelbar durchgeführte Fahndung durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Illertissen verlief erfolglos. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07303/9651-0 zu melden. (AZ)