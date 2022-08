Vöhringen

Unbekannter fährt Auto in Vöhringen an und flüchtet

Die Polizei sucht nach einem Unfallflüchtigen in Vöhringen.

In der Industriestraße in Vöhringen ist ein geparktes Auto an der Heckstoßstange beschädigt worden. Die Polizei nimmt Hinweise zu dem Unfall entgegen.

In der Vöhringer Industriestraße hat ein Unbekannter ein Auto angefahren und ist danach geflüchtet. Laut Polizeibericht beschädigte der Unfallverursacher oder die Verursacherin den weißen BMW der 3er-Serie am Dienstag zwischen 12.30 Uhr und 14.15 Uhr im Bereich der Heckstoßstange. Das Fahrzeug stand ordnungsgemäß vor einem ehemaligen Schuhgeschäft. Die unbekannte Person kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden und setzte die Fahrt fort, ohne einen Hinweis an dem BMW zu hinterlassen. Die Polizei Illertissen nimmt unter der Telefonnummer 07303/96510 Hinweise entgegen. (AZ)

