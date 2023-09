Unfallflucht: Schaden an Auto in Vöhringen

Jemand hat in Vöhringen ein Auto angefahren und sich nach dem Unfall nicht gemeldet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach einer Unfallflucht in Vöhringen bittet die Polizei um Hinweise. Dem Bericht zufolge hat jemand ein Auto angefahren und sich danach aus dem Staub gemacht. Der Audi A4 war ordnungsgemäß am Straßenrand in der Frauenstraße geparkt. Der Schaden in Höhe von ungefähr 2500 Euro entstand zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 10.30 Uhr. Mögliche Zeugen des Vorfalls können sich mit der Polizeiinspektion Illertissen in Verbindung setzen, Telefon 07303/9651-0. (AZ)