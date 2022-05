Wie sich Senioren vor Betrügern schützen können

Mit ihren Betrugsmaschen haben es Täterinnen und Täter besonders auf ältere Menschen abgesehen. Experten geben in Vöhringen Tipps für Betroffene.

Mehrfach ist es Betrügern am Telefon und per Chatdienst in den vergangenen Wochen gelungen, Menschen im Landkreis Neu-Ulm um ihr Geld zu bringen. Eine Vortragsreihe für Senioren greift das Thema jetzt in Vöhringen auf. Experten sagen, was jede und jeder tun kann, um nicht zum Betrugsopfer zu werden.

Oft kommen die Anrufe der Betrüger in Wellen innerhalb eines Vorwahlbereichs, so geschehen Ende April in der Region. Oder die Betrüger geben sich in Chat-Diensten als nahe Angehörige aus und spielen eine Notlage vor. Die Seniorenbeauftragten der Stadt Vöhringen haben sich aus diesem Grund das Thema "Betrugsmaschen erkennen" für die Vortragsreihe ausgesucht und dazu Fachleute eingeladen: Als Referenten geben Gunter Böckeler und Wolfgang Erhardt vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten ihr Wissen weiter. Sie werden über Betrugsmaschen am Telefon und an der Haustüre, die Phänomene "Falsche Polizeibeamte" und "Enkeltrick" sowie über die derzeit besonders häufige kriminelle Kontaktaufnahme über WhatsApp sprechen.

Kaum ein Tag vergeht ohne Berichte über Betrug am Telefon

"Die Themen sind aktueller denn je. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht von Betrügereien an Mitbürgern in der öffentlichen Presse zu lesen ist", so die Seniorenbeauftragten Anton Bidell und Edmund Klingler. "Der Vortrag soll dazu dienen, im Vorfeld zu erkennen, mit welchen Erpressern man es zu tun hat, wie diese Betrüger vorgehen und wie man sich erfolgreich vor solchen Gaunern schützen kann."

Drei Termine sind dafür vorgesehen: Am Mittwoch, 11. Mai, in Illerzell, Landgasthof Zum Brückle, am Donnerstag, 19. Mai, in Vöhringen, Sportparkgaststätte, sowie am Mittwoch, 25. Mai, im Vereinsheim des SSV Illerberg-Thal. Die anderthalbstündigen Vorträge beginnen jeweils um 15.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Im Anschluss an den Vortrag stehen nicht nur die Referenten der Polizei, sondern auch die Seniorenbeauftragten der Stadt Vöhringen für Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung. (rjk/AZ)