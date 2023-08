Zaun beschädigt: Fahrer flüchtet von der Unfallstelle

In Vöhringen hat eine unbekannte Person einen Schaden von etwa 1000 Euro hinterlassen. Die Polizei hat eine Vermutung, wie es zu dem Unfall gekommen ist.

Eine unbekannte Person hat in der Nacht auf Samstag in der Wielandstraße in Vöhringen einen Gartenzaun angefahren. Der ersten Schätzung nach entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro, so die Polizei. Dem Schadensbild nach zu urteilen, wurde der Zaun durch das Heck eines Autos, eventuell beim Rangieren, touchiert. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete im Anschluss unerkannt. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)