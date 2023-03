Eintritt ins Weißenhorner Freibad und in die Schwimmhalle wird teurer

Plus Der Stadtrat beschließt eine Gebührenerhöhung für die städtischen Bäder in Weißenhorn. Bei den Jahreskarten mildert das Gremium den Preissprung etwas ab.

Voraussichtlich am 13. Mai wird das Freibad in Weißenhorn zur neuen Saison eröffnet. Dann soll auch das neue Kinderplanschbecken in Betrieb gehen, die Bauarbeiten sind derzeit in vollem Gange und liegen im Zeitplan. Allerdings müssen Besucherinnen und Besucher einen Wermutstropfen hinnehmen: Denn der Eintritt ins Bad wird teurer. Den entsprechenden Beschluss hat der Stadtrat am Montagabend getroffen. Im Durchschnitt müssen etwa 33 Prozent mehr bezahlt werden.

Zehn Jahre lang waren die Eintrittspreise stabil. Doch steigende Energiepreise und eben auch die Investition ins neue Becken schlagen nun zu Buche. In den vergangenen Jahren hat der Deckungsgrad des Freibads laut Sitzungsvorlage zwischen 27 und 30 Prozent betragen. Dies solle auch in Zukunft erzielt werden, sodass aus Sicht der Verwaltung eine "moderate Preiserhöhung" notwendig sein werde. Andreas Palige, der für den Bäderbetrieb zuständige Fachmann im Rathaus, rechnet mit Mehreinnahmen in Höhe von 40.000 bis 50.000 Euro.

Stadtverwaltung wollte 50 Prozent mehr für Jahreskarten verlangen

Für ein Einzelticket ins Freibad bezahlen Erwachsene über 18 Jahre künftig vier Euro, bislang waren es drei Euro. Ermäßigte Eintrittskarten kosten 2,50 Euro (bisher 1,80), für Kinder von sechs bis 15 Jahren werden 1,50 Euro verlangt (bisher 1,20). Eine Zehnerkarte kostet künftig 30 Euro, ermäßigt 19 und für Kinder zwölf. Der Preis für eine Zehnerkarte für den Abendtarif ab 18 Uhr beträgt 16 Euro (bislang zwölf).

Höhere Energiepreise und die Investition ins neue Kinderplanschbecken wirken sich beim Freibad in Weißenhorn auf die Eintrittspreise aus. Foto: Alexander Kaya (Archivfoto)

An diesen Preisen gab es keinerlei Kritik im Stadtrat, dafür aber an den vorgeschlagenen Gebühren für Jahreskarten. Seine Fraktion sehe es ein, dass auch beim Freibad die Preise steigen müssen, sagte Jürgen Bischof ( Freie Wähler/WÜW). "Aber wir halten es nicht für sinnvoll, Jahreskarten um 50 Prozent teurer zu machen." Insbesondere für Familien sei der Sprung zu groß, es sei zu befürchten, dass die höheren Preise einige vom Badbesuch abhalten, fügte Bischof hinzu. Er stellte den Antrag, die Gebühren für die Jahreskarten nicht um 50 Prozent zu erhöhen, sondern lediglich um 25 Prozent.

Eintritt zu Weißenhorner Bädern wird teils deutlich teurer

60 statt 40 Euro wollte die Verwaltung künftig für eine Saisonkarte für Erwachsene verlangen, ermäßigt 37,50 (bisher 22) und 22,50 Euro für Kinder (bislang 14). Auch der Preis für die Familien-Stammkarte war mit 60 statt bislang 40 Euro angesetzt, die Preise für Zusatzkarten für weitere Familienmitglieder wären ebenfalls um jeweils 50 Prozent höher. Die Familienkarte für Alleinerziehende inklusive aller Kinder bis 15 Jahre würde demnach künftig 65 statt bisher 45 Euro kosten. Das sei ein extremer Preissprung für Alleinerziehende, sagte Julia Probst von den Grünen.

Franz Josef Niebling (CSU) hielt es für sinnvoll, wie in anderen Kommunen auch eine Gesamt-Familienkarte anzubieten. Sein Vorschlag: Eine Jahreskarte für 100 Euro und eine Tageskarte für zehn Euro, unabhängig davon, wie viele Kinder eine Familie hat. Zum Vergleich: In Günzburg kann eine ganze Familie für 65 Euro eine komplette Saison lang ins Freibad, in Krumbach für 120 Euro. Doch es zeichnete sich ab, dass die Mehrheit des Gremiums an der bisherigen Staffelung festhalten wollte.

Die Inklusionsbeauftragte spricht von Diskriminierung

Auch bei den Tarifen für die Weißenhorner Kleinschwimmhalle liegt die letzte Gebührenanpassung laut Sitzungsvorlage zehn Jahre zurück. Dort kostet die Einzelkarte für Erwachsene künftig 2,50 Euro statt bislang zwei Euro. Der ermäßigte Eintrittspreis beträgt zwei Euro (bisher 1,50 Euro), Kinder von sechs bis 15 Jahre müssen 1,50 statt bisher einen Euro bezahlen. Der Preis für die Zehnerkarte für Kinder verdoppelt sich von fünf auf zehn Euro, die Zehnerkarte für Erwachsene kostet künftig 20 Euro (bisher 15), ermäßigt 15 Euro (bisher acht).

Mit der Einschränkung, dass die Preise für die Jahreskarten für das Freibad nur um 25 Prozent angehoben werden sollen, stimmte der Stadtrat der Gebührenänderung und einer entsprechenden Neufassung der Benutzungsordnung für den städtischen Bäderbetrieb zu. Lediglich Julia Probst stimmte dagegen. Sie ist der Meinung, dass die Benutzungsordnung noch in einem anderen Punkt überarbeitet werden sollte. Diese erlaubt blinden und geistig behinderten Menschen den Zutritt in die Bäder nur mit Begleitperson. Epileptiker sind komplett von der Benutzung ausgeschlossen. Das sei diskriminierend, sagte die Inklusionsbeauftragte der Stadt. Blinde könnten doch selbst entscheiden, ob sie es sich zutrauen, allein ins Schwimmbad zu gehen. Sie sei als gehörloses Mädchen im Alter von sieben Jahren auch allein im Freibad gewesen, betonte sie.

Probst kündigte einen Antrag an, damit die Benutzungsordnung geändert wird. Dass Begleitpersonen von schwerbehinderten Menschen freien Eintritt in die Bäder haben, macht es ihrer Ansicht nach nicht besser. Bürgermeister Wolfgang Fendt bat darum, den Antrag schriftlich einzureichen. Er könne sich jedoch nicht vorstellen, wie das ohne Begleitung funktioniere, sagte er.