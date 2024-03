Grauer Opel wird auf Parkplatz beschädigt: Wem gehört das Auto?

Nach einem Unfall auf einem Parkplatz an der Kaiser-Karl-Straße in Weißenhorn bittet die Polizei den Besitzer eines grauen Opel Corsa, sich bei ihr zu melden.

Die Polizei Weißenhorn sucht den Besitzer oder die Besitzerin eines grauen Opel Corsa. Das Auto ist am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts an der Kaiser-Karl-Straße in Weißenhorn beschädigt worden.

Gegen 11 Uhr, so teilt die Polizei, versuchte eine Autofahrerin, auf dem Parkplatz in eine Parklücke einzufahren. Dabei streifte sie mit ihrem Wagen ein anderes geparktes Auto. Anschließend stellte die Frau ihr Fahrzeug an einer anderen Stelle auf dem Parkplatz ab und wartete unter anderem in ihrem Fahrzeug auf die Person, der der beschädigte Wagen gehört. Während der Wartezeit bemerkte sie allerdings zunächst nicht, dass der Eigentümer oder die Eigentümerin zwischenzeitlich zu dem Pkw zurückgekommen und weggefahren war.

Die Unfallverursacherin wartete, doch dann war der Opel Corsa auf einmal weg

Nachdem die Unfallverursacherin festgestellt hatte, dass der graue Opel Corsa nicht mehr da stand, verständigte sie die Polizeiinspektion Weißenhorn. Diese bittet nun die derzeit noch unbekannter Person, der das beschädigte Fahrzeug gehört, sich unter der Rufnummer 07309/9655-0 mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen. (AZ)